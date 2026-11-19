Фото: кадр из фильма "Американский ниндзя – 2: Схватка"; режиссер – Сэм Ферстенберг; производство – Cannon Group, Golan-Globus Productions

В Лос-Анджелесе в результате ДТП погиб американский актер Ларри Пойндекстер. Ему было 66 лет, сообщает News.ru со ссылкой на Deadline.

По информации издания, в районе Студио-Сити артист пересекал улицу, и его сбила машина. Пойндекстера госпитализировали, однако утром 18 ноября он умер, не дождавшись операции.

Ларри Пойндекстер родился 16 декабря 1959 года в Далласе. В кино он дебютировал в картине "Ребенок четверга" в 1983 году. Прорывом стала роль Джастина Мура в мыльной опере "Санта-Барбара", которую он получил в 1986 году.

На его счету – свыше 150 фильмов и сериалов. Среди самых известных работ – "Сумеречная зона", "Как я встретил вашу маму", "Друзья" и "Папе снова 17". Пойндекстер также продюсировал бродвейский мюзикл The Cher Show.