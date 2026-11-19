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2-й Восточный окружной военный суд назначил 52-летней жительнице Забайкальского края 24 года колонии за подрыв железнодорожных путей под Читой. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

Помимо тюремного срока, осужденной назначили штраф в размере 350 тысяч рублей.

По информации ФСБ, в 2023 году женщина самостоятельно связалась через мессенджер Telegram с представителем украинских спецслужб. По его поручению она размещала в общественных местах листовки антивоенного содержания.

В августе 2025 года женщина изготовила самодельное взрывное устройство и перевезла его на автомобиле в Забайкальский край. Затем она установила взрывчатку на железнодорожных путях неподалеку от Читы и дистанционно привела ее в действие. Произошедшее фигурантка записала на видео и отправила его своему куратору. За выполнение задания женщина получила денежное вознаграждение.

В ФСБ предупредили, что лица, согласившиеся оказывать содействие противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

Ранее российские спецслужбы задержали 55-летнего жителя Тамбова, который подозревается в подготовке теракта по заданию Киева. По данным ФСБ, гражданин связался с представителем спецслужб Украины и согласился организовать подрыв машин сотрудников одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.

Во время подготовки к теракту мужчина провел разведку прилегающей к заводу территории и запросил у куратора взрывчатку или готовую мину для изготовления самодельного взрывного устройства. Однако фигуранта задержали до совершения преступления.

