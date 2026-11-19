Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два новых магистральных маршрута начнут работать в районе Ясенево с 21 ноября. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, магистральные маршруты проходят по главным улицам, автобусы и электробусы на них курсируют чаще, чем на обычных, поэтому время ожидания на остановках для пассажиров сократится.

Обновления в Ясеневе скажутся и на жителях соседних районов: транспортное обслуживание улучшится для 300 тысяч человек.



Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Новый маршрут № м21 свяжет станции метро "Озерная" и "Ясенево" и заработает вместо автобусов № 261 и 639. Пойдут они не по улице Айвазовского, а по Соловьиному проезду, Литовскому бульвару и Новоясеневскому проспекту.

Маршрут № м92 начнется у станции метро "Профсоюзная" и заменит № т85. Проезд Карамзина из маршрута исключат: автобусы проследуют по улицам Голубинской и Инессы Арманд.

Существующий № м27 "Олимпийская деревня" – "Проезд Карамзина" продлят. Раньше автобусы доезжали до 5-го микрорайона Теплого Стана, теперь они пойдут до проезда Карамзина через станцию метро "Ясенево".

Жителям Ясенева станет проще добираться до соседних районов, Большой кольцевой и других линий метро.

Ранее стало известно, что пассажиры автобусов проекта "Москва – область" совершили 38 миллионов поездок с момента его запуска. В проект включены 70 действовавших направлений. Некоторые трассы объединили, благодаря чему появились 66 новых пригородных маршрутов.