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Крупная кибератака затронула Европейскую комиссию, инцидент потенциально поставил под угрозу множество персональных данных и лишил сотрудников возможности вводить сведения о зарплате и отпусках, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По данным СМИ, сбой в работе систем продолжается более десяти дней. Следователи пока пытаются установить, были ли скомпрометированы данные сотрудников.

При этом, по словам представителя Евросоюза, ЕК считает, что большую часть атаки удалось локализовать. Тем не менее полный масштаб ущерба остается неясным. Он также добавил, что системы, возможно, скоро снова заработают, однако ответы пока приходят с задержкой.

В США ранее произошел сбой в работе внутренней сети Агентства национальной безопасности (АНБ) – NSA Net. С ее помощью сотрудники ведомства поддерживают связь и обмениваются секретной информацией. При этом признаков кибератаки не выявлено.

