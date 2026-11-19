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Ни один российский онлайн-кинотеатр не предоставляет пользователям всех возможностей для связи со службой поддержки, к такому выводу пришло Роскачество после проверки 13 приложений для iOS и Android. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.

Сервисы оценивали по 111 критериям, 74 из которых описывают функциональность. В проверку вошли "Кинопоиск", "Иви", Wink, "Кион", Start, Amediateka, "Смотрешка", viju, Movix, "Триколор", Okko, Premier и "Смотрим".

Эксперты прошли все сценарии – от поиска фильма до отмены подписки. Отдельно тестировали фильтрацию и сортировку, полноту карточек кинопродукции, работу с профилем, настройки воспроизведения и управление платежными способами. Доступность интерфейса для людей с ограниченными возможностями проверяли в том числе незрячие тестировщики.

По функциональным возможностям первым стал "Кинопоиск". Ближайшие конкуренты – "Иви" и Wink, показавшие высокие результаты по большинству критериев. Самыми удобными приложениями на обеих платформах эксперты назвали "Кинопоиск", "Кион" и "Иви".

Стандартные жесты навигации и индикаторы загрузки работают во всех протестированных приложениях, а темную тему оформления не реализовал ни один сервис. Зато безопасность передачи данных самого приложения и сведений пользователей обеспечили все: утечек и уязвимостей не выявлено.

Удалить аккаунт, не обращаясь в службу поддержки, можно во всех приложениях, кроме Start и Okko. Аналитические трекеры Google и Yandex обнаружены почти везде: меньше всего их у Wink, "Смотрешка" и "Триколор", а больше – у Amediateka.

Ранее в Роскачестве рассказывали, что мошенники начали рассылать в мессенджерах сообщения с предложением установить GTA VI на компьютеры, при этом официальная ПК-версия игры пока не анонсирована. В организации отметили, что в открытом доступе якобы появилась взломанная консольная сборка, которую можно запустить на компьютере.

