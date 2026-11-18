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Мошенники начали рассылать в мессенджерах сообщения с предложением установить GTA VI на компьютеры, при этом официальная ПК-версия игры пока не анонсирована, сообщили РИА Новости в Роскачестве.

В организации отметили, что в открытом доступе якобы появилась взломанная консольная сборка, которую можно запустить на компьютере.

Роскачество объяснило, что за последний год энтузиасты научились запускать отдельные консольные эксклюзивы на компьютерах с помощью специальных инструментов, а ускорение разработки ИИ-ассистентов для кода упростило эту задачу. Этой технической полуправдой и пользуются злоумышленники.

"Их аргумент строится на разнице в цене: "Зачем покупать PS5 за 50 тысяч, если мы установим эмулятор за 10 тысяч?" – отметили в организации.

Для тех, кто хочет сыграть, но не готов покупать консоль, довод выглядит убедительно. Однако рабочего эмулятора GTA VI не существует, а скачанный файл либо не связан с игрой, либо содержит вредоносное ПО.

Файл может оказаться программой, крадущей сохраненные в браузере пароли, данные банковских карт и сведения из криптокошельков. В худшем случае на компьютер попадает шифровальщик, блокирующий личные файлы и требующий выкуп за восстановление. Без резервной копии вернуть данные часто невозможно.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко отметил, что для скачивания игры пользователя просят ввести данные карты – якобы для "подтверждения покупки" или "активации ключа", хотя никакой игры он в итоге не получает. Деньги просто уходят мошенникам, добавил он.

Ранее состоялся мировой релиз GTA VI от компании Rockstar Games. Она уже доступна жителям Новой Зеландии, где наступило 19 ноября. Игра переведена на русский язык: ее могут приобрести владельцы игровых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Игроки попадут в вымышленный американский штат Леонида, вдохновленный Флоридой. Главными героями игры стали Джейсон Дюваль и Лусия Каминос. Впервые в современной трехмерной серии GTA основным персонажем выступает женщина.

На Москву приходится 55% всех предзаказов игры в России. Только за первую неделю после старта предзаказов одна из сетей получила объем заказов, равный 60% от общего объема продаж предыдущей части за 3 года.

