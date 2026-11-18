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Переговоры Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Шэньчжэне будут идти 1 час. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Не больше часа", – ответил он на вопрос журналистов о том, сколько времени отведено на трехстороннюю встречу.

Песков также уточнил, что 19 ноября полноформатных переговоров Путина и Трампа не планируется.

18 ноября Путин, Трамп и Си Цзиньпин пожали друг другу руки и кратко пообщались на встрече в Шэньчжэне в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. При этом их трехсторонние переговоры пройдут 19 ноября. Стороны обменяются мнениями по согласованному перечню вопросов.

