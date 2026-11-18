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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Емельяненко стал фигурантом уголовного дела о наркотиках. Об этом сообщается в карточке Старооскольского городского суда Белгородской области.

Уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических, психотропных средств или их аналогов зарегистрировали в суде 11 ноября, а судье передали 12-го числа. Вторым фигурантом дела указана Анастасия Помельникова.

Ранее на погранпункте "Кордай" при въезде в Казахстан из Киргизии был задержан рэпер Navai (Наваи Бакиров. – Прим. ред.). В его автомобиле обнаружили 2,5 грамма марихуаны, сам исполнитель признался, что приобрел наркотики в Бишкеке.

В результате артист был заключен под стражу на два месяца, а защита планировала обжаловать арест и добиваться освобождения под залог. Через некоторое время уголовное дело в Казахстане прекратили в связи с деятельным раскаянием музыканта и тем, что он впервые совершил правонарушение.

