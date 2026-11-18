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Члены Республиканской партии в палате представителей планируют исключить из оборонного бюджета положения о поддержке Киева и новые ограничения против Москвы, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По информации СМИ, инициативу поддерживают спикер Майкл Джонсон и председатель комитета по иностранным делам Брайан Маст. Они намерены исключить из Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) несколько положений, касающихся обмена разведданными, расширения военной помощи и точечных санкций против России.

Окончательный текст законопроекта, как ожидается, согласуют в первую неделю декабря. Официальных комментариев у телеканала нет.

The Washington Post, в свою очередь, сообщает о тупике в переговорах по новому оборонному бюджету в конгрессе. Причина – конфликт с Ираном и недовольство главой Пентагона Питом Хегсетом. Под вопросом и ежегодный закон об оборонной политике, который до этого утверждали 65 лет подряд.

При этом ранее представители Республиканской партии в комитете по ассигнованиям Конгресса США разработали документ о выделении средств на продолжение военной поддержки Украины в проекте оборонного бюджета на 2027 финансовый год. Дополнительно 129 миллионов долларов предполагается направить через Госдепартамент на оказание помощи в сфере безопасности.

