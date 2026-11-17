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В проекте оборонного бюджета США на 2027 финансовый год предусмотрены средства на продолжение военной поддержки Украины. Соответствующий документ подготовили представители Республиканской партии в комитете по ассигнованиям конгресса США и опубликовали на его сайте.

Согласно законопроекту, 750 миллионов долларов предлагается направить Киеву по линии Пентагона в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Еще 129 миллионов долларов планируется выделить через Госдепартамент на помощь в сфере безопасности.

Предложение республиканцев появилось после промежуточных выборов в конгресс, состоявшихся 3 ноября. По их итогам демократы получили большинство в обеих палатах, однако новый состав законодательного органа приступит к работе только 3 января 2027 года.