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Будущее Украины после завершения конфликта американская сторона связывает с гарантиями безопасности, перспективой вступления в Евросоюз и масштабной программой восстановления экономики. Об этом спецпосланник президента США Джаред Кушнер написал в социальной сети X.

По его словам, Вашингтон уже добился существенного прогресса в разработке такого плана. Один из его основных пунктов – предоставление Киеву гарантий, которые должны защитить страну в будущем.

Второй элемент предполагает, что Украина получит возможность вступить в Евросоюз, а ее долгосрочное будущее будет связано с Европой. Третья составляющая – комплексная программа послевоенного развития. Она должна охватить восстановление экономики и обеспечить условия для дальнейшего роста страны.

Кушнер отдельно подчеркнул, что любое окончательное мирное соглашение должны одобрить и Россия, и Украина. При этом он признал, что впереди остаются сложные вопросы, для решения которых сторонам придется принимать непростые решения.

Ранее спецпосланник сообщил о начале подготовки повестки следующей встречи по Украине, которая может состояться в ближайшее время. По его словам, вместе со спецпосланником Стивом Уиткоффом он провел разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым. Стороны обсудили достигнутый прогресс и дальнейшие шаги в урегулировании конфликта.