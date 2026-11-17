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Украина не достигла заявленных целей за время конфликта, и страна оказалась перед угрозой потери собственного будущего. К такому выводу пришел автор китайского издания Sohu, обвинив президента Украины Владимирa Зеленского в сознательном отказе от нейтралитета ради удержания власти.

В статье отмечается, что после избрания в 2019 году Зеленский отошел от предвыборных обещаний добиться мира и изменил внешнеполитический курс. Как считает автор, Киев взял курс на сближение с НАТО, а жесткая риторика украинского лидера стала способом добиваться от Запада финансовой и военной поддержки.

Отказ от нейтрального статуса был самостоятельным решением украинского лидера, а не вынужденной мерой. По оценке источника, продолжение конфликта стало для Зеленского способом сохранить власть.

В статье также затрагивается роль западных стран. По мнению автора, оказывая поддержку Киеву, они преследуют прежде всего цель ослабить Россию, тогда как основные последствия противостояния ложатся на украинских граждан. Кроме того, в публикации утверждается, что определяющее влияние на принятие решений по Украине оказывают США и европейские государства.

Ранее Зеленский допустил возможность вынесения на референдум вопроса о выводе украинских войск из Донбасса, если Киев получит гарантии безопасности. По его словам, США впервые предложили рассмотреть вариант ухода Украины из региона в обмен на ее вступление в НАТО.