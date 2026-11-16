Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

16 ноября в России отмечается День самбо. В столице этот вид спорта выбрали свыше 48 тысяч детей и взрослых, передал портал мэра и правительства Москвы.

"Самбо в Москве – это не только спорт высших достижений, но и по-настоящему массовый вид спорта. Почти 50 тысяч москвичей занимаются самбо, тренировки проходят на 287 специализированных площадках. Наша задача – чтобы спорт был в шаговой доступности для каждого: для детей, для взрослых, для семей и для всех, кто хочет вести активный образ жизни", – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Из действующих 287 площадок для занятий 67 относятся к учреждениям столичного департамента спорта. Тренировки идут в бесплатных секциях Мосгорспорта. В частности, во Дворце спорта "Некрасовка" тренируются дети в возрасте от 6 до 13 лет, а также взрослые от 18 до 44 лет. С расписанием и полным перечнем групп можно ознакомиться с помощью портала "Московский спорт". Чтобы записаться, пользователю необходимо выбрать секцию и пройти онлайн-регистрацию.

Профессиональную подготовку самбистов проводят 11 столичных спортивных организаций, подведомственных Москомспорту. В их числе:

центр спорта и образования "Самбо-70";

московские комплексные спортивные школы олимпийского резерва "Восток", "Север", "Юг" и "Запад";

Московское городское физкультурно-спортивное объединение;

физкультурно-спортивное объединение "Юность Москвы";

спортивные школы "Зеленоград" и "Новая Москва";

Московский центр боевых искусств и Московский государственный университет спорта и туризма.

В вышеуказанных организациях занимаются 3 757 спортсменов, включая 138 мастеров спорта, 22 мастеров спорта международного класса и 9 заслуженных мастеров спорта России.

Самбистов в Москве готовят 67 тренеров – 10 из них носят звание "Заслуженный тренер России". В 2026 году в столичную сборную были включены 818 самбистов, в сборную страны – 91 москвич.

На масштабных всероссийских и международных соревнованиях в 2026-м самбисты из столицы взяли 122 медали. Среди наград – три золота, серебро и бронза первенств мира, золото и бронза чемпионата Европы, два золота и серебро чемпионата мира по пляжному самбо. Всего в этом году в Москве запланировано 350 соревнований и спортивных мероприятий по самбо.

Запись ребенка на вступительные испытания в столичную спортивную школу доступна на официальном сайте учреждения департамента спорта Москвы – в разделе "Запись в спортивную школу". Занятия бесплатные.

Ранее Горбенко назвал самбо гордостью России и одним из любимых в стране видов единоборств. Вице-мэр отметил, что этот молодой вид спорта активно развивается и завоевывает все большую популярность. Приемы самбо также используют для подготовки сотрудников силовых ведомств, подчеркнул он.