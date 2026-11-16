16 ноября, 20:18Мэр Москвы
Собянин: средства ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву
Фото: MAX/"Минобороны России"
Еще три беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы, уничтожили силы ПВО Минобороны. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее Собянин рассказал об уничтожении еще 17 летевших на столицу беспилотников. На фоне этого аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты – воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты.
Также 16 ноября ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту, движение по нему ограничили. В Минтрансе РФ сообщили, что в результате атаки никто не пострадал. Позднее движение по автомобильной части моста запустили в реверсивном режиме.