Фото: MAX/"Минобороны России"

Еще три беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы, уничтожили силы ПВО Минобороны. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин рассказал об уничтожении еще 17 летевших на столицу беспилотников. На фоне этого аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты – воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты.

Также 16 ноября ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту, движение по нему ограничили. В Минтрансе РФ сообщили, что в результате атаки никто не пострадал. Позднее движение по автомобильной части моста запустили в реверсивном режиме.