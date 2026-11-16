Фото: ТАСС/АР/Chiang Ying-ying

Президент США Дональд Трамп заявил, что не стал бы возражать против возвращения Дженсена Хуанга на пост генерального директора технологической компании Nvidia после скандала с любовницами. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

Также американский лидер прокомментировал сообщения о возможной связи Хуанга с представительницей китайской разведки. По его словам, эта ситуация не ставила под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, так как страна сейчас очень сильна.

"Китай играет с нами в игры, а мы играем в игры с Китаем", – отметил глава Белого дома.

Он добавил, что ему неизвестно о связи женщины, которую называют любовницей бывшего главы Nvidia, с китайскими спецслужбами. Трамп пояснил, что доказательств этому нет.

Американский лидер пообещал, что власти США разберутся в этом вопросе. Кроме того, он допустил, что может обсудить данную ситуацию с председателем КНР Си Цзиньпином.

Совет директоров Nvidia ранее инициировал расследование в отношении Хуанга из-за информации о влиянии на него иностранной разведки. Это случилось после того, как он подтвердил свои отношения с предпринимательницей Алисой Хуан.

Утверждалось, что девушка якобы могла организовывать поставки высокотехнологичных чипов Nvidia китайским компаниям в обход американских ограничений. Министерство иностранных дел Китая, в свою очередь, отвергло обвинения в шпионаже.

Из-за разгоревшегося скандала Хуанг освободил должность главы Nvidia и вышел из совета директоров компании. Временным исполняющим обязанности гендиректора назначена исполнительный вице-президент и финансовый директор Колетт Кресс.

При этом Трамп предложил бывшему главе Apple Тиму Куку возглавить Nvidia. Сам Хуанг согласился выступить перед конгрессом США.