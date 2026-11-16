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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 11-летнего ребенка на железной дороге в Калужской области. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Тело мальчика с травмами, несовместимыми с жизнью, нашли 15 ноября на 156-м километре перегона железнодорожных станций Азарово – Муратовка. Дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, ребенок решил проехать на крыше электрички и был травмирован. Уточняется, что до этого он уже ездил снаружи троллейбусов.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также будет дана оценка действиям бригады электропоезда.

Ранее в Щербинке в ТиНАО 11-летний мальчик попал под поезд, занимаясь зацепингом. В результате ребенок лишился ноги и был госпитализирован. Следователи возбудили уголовное дело.