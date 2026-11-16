Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Программа реновации полностью завершена в столичном районе Бибирево. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Бибирево – зеленый район на северо-востоке Москвы, где проживают порядка 160 тысяч человек. Застройка здесь велась в 1970-х годах, поэтому в программу реновации вошли всего два дома. В настоящее время их жильцы – 102 семьи – переезжают в новый жилой комплекс на улице Корнейчука, отметил градоначальник.

Трехсекционный дом рассчитан на 457 квартир с улучшенной отделкой. В нем создана безбарьерная среда, здание подключено к индивидуальному тепловому пункту и оснащено автоматизированной системой контроля и учета энергоресурсов.

"Таким образом, программа реновации в Бибиреве полностью завершена, как и еще в 12 районах столицы", – подчеркнул глава города.

Рядом с новым жилым комплексом находится природная зона долины реки Чермянки и парк "Бибирево". В этом году зеленую территорию в месте слияния рек Самотеки и Чермянки площадью более 8 гектаров благоустроили.

Рабочие высадили деревья, полностью обновили дорожки и тропинки, у воды установили шезлонги и заменили деревянные настилы. Для проведения мероприятий отремонтировали сцену и амфитеатр. Также оборудовали две воркаут-зоны, столы для настольного тенниса и баскетбольную площадку.

Кроме того, привели в порядок детские площадки и обновили место для выгула домашних животных со специальным оборудованием для дрессировки.

По словам мэра, за последние годы в Бибиреве также появился оригинальный Парк света, облагородили каскад русловых прудов на реке Самотеке и комплексный заказник "Алтуфьевский". Реконструировали все пять зданий детских и взрослых поликлиник, пять школьных корпусов, а кинотеатр "Будапешт" стал новым общественным центром района.

Помимо этого, в районе привели в порядок более 130 дворов, установили свыше 310 опор наружного освещения и высадили около 16 тысяч деревьев и кустарников.

Между тем в Хорошёво-Мнёвниках согласовали проект жилого комплекса по программе реновации. Новостройка появится на проспекте Маршала Жукова. Два жилых корпуса, в которых будет 231 квартира, построят на месте расселенного пятиэтажного дома 1959 года постройки.