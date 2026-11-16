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Отец телеведущего Ивана Урганта Андрей назвал недостоверными сведения о том, что его сын зарегистрирован по месту жительства в Париже. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на комментарий мужчины.

"Спасибо за очередную ложь", – сказал отец Урганта.

Ранее СМИ сообщили, что телеведущий стал указывать в документах на свою компанию NEVA вместо российской прописки Париж. Документы, как утверждалось, оформляли по израильским паспортам, которые есть у Урганта и его жены Натальи Кикнадзе.

Фирма работает в сфере недвижимости, а на французском рынке присутствует с 2015 года. Офис размещается на авеню Ош рядом с Триумфальной аркой. При этом российского гражданства Ургант не лишался, прописка в Санкт-Петербурге у него осталась.

