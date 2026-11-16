Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Апробация перспективных моделей экспериментальных заданий ЕГЭ по физике и химии стартовала в России. Она пройдет в 20 регионах страны в течение ноября, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Мероприятия проходят в рамках стратегического обновления контрольных измерительных материалов. Цель – сблизить школьное образование с реальными запросами ведущих российских вузов. В апробации будут участвовать ученики 11-х классов, изучающие физику или химию на углубленном уровне, а также учителя и другие специалисты системы образования.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что включение практической части в ЕГЭ по естественно-научным предметам обсуждается уже несколько лет. По его словам, появление экспериментального блока должно стать важным нововведением, нацеленным на формирование у учеников устойчивых практических навыков и знаний.

"Это усилит подготовку выпускников и удовлетворит запрос университетов на абитуриентов, готовых к реальной исследовательской работе", – подчеркнул Музаев.

Результаты ноябрьской апробации будут детально проанализированы специалистами Федерального института педагогических измерений и представителями экспертного сообщества. На их основе будут приниматься решения о сроках и формате включения практического блока в структуру ЕГЭ.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что экзамены по профильной математике и информатике в следующем году проведут по тем же моделям, что и в 2026-м. Решение принято после общественно-профессионального обсуждения проектов экзаменационных материалов. Специалисты учли поступившие предложения и замечания.