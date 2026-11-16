Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В столице стартовала акция "Пишу тебе, герой", приуроченная ко Дню Героев Отечества, к которой присоединятся 15 тысяч школьников и студентов из 250 московских школ и колледжей, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Как уточняется на портале мэра и правительства столицы, День Героев Отечества в России ежегодно отмечается 9 декабря. Дата закреплена Федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России". Ребята к этому празднику изготовят открытки, обереги, брелоки, значки и подвески, которые затем передадут участникам специальной военной операции.

По информации ведомства, в школах и колледжах столицы активно развивается волонтерское движение. Вместе с педагогами и родителями юные москвичи регулярно собирают гуманитарную помощь, пишут письма военнослужащим и готовят подарки. Школьники помогают комплектовать сухие пайки для полевой кухни, а студенты колледжей собирают продукты и предметы первой необходимости.

Открытки и поделки школьники создадут в своих учебных заведениях. Руководить процессом будут педагоги, курирующие волонтерское движение. Работы посвятят мужеству и заслугам защитников страны. Младшие классы подготовят рисунки, поздравления, пожелания и стихи. Старшеклассники и студенты – вязаные обереги, брелоки из войлока и синтепона, деревянные значки и подвески из фетра.

Ученица восьмого класса школы № 625 Мирослава Макарова поделилась впечатлениями от участия в акции. Она призналась, что сначала немного волновалась и не знала, что написать, ведь раньше не отправляла писем незнакомым людям. Однако потом поняла, что самое главное – писать от чистого сердца.

По ее словам, во время рисования она представляла, как солдаты открывают письмо и улыбаются. Из-за этой мысли ей становилось "очень тепло на душе".

"Я поняла, что, даже если мы не рядом, мы все равно можем поддержать наших защитников добрым словом, вниманием и заботой. Хочется пожелать бойцам здоровья, сил и скорейшего возвращения домой. Мы очень их ждем!" – рассказала школьница.

Дарья Устинова, председатель волонтерского объединения "Лучи надежды" и студентка второго курса Московского колледжа бизнес-технологий, считает, что те, кто находится на передовой вдали от дома, должны чувствовать поддержку и знать, что о них помнят. По ее словам, лично передать каждому слова благодарности невозможно, но это можно сделать через открытки и подарки, вложив в них частичку своего тепла.

Она добавила, что волонтерство для нее – это возможность не оставаться в стороне и показывать, что даже малое доброе дело может иметь большое значение.

Акция продлится до 6 декабря включительно. После этого подготовленные школьниками и студентами открытки и подарки передадут участникам специальной военной операции.

Ранее свыше 10 тонн гумпомощи направили волонтеры в ДНР и ЛНР. Сбор проводился в штабах "Москва помогает" и "Домиках добра". Груз адресован жителям, соцучреждениям и участникам СВО, его отправка была приурочена ко Дню воссоединения ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

