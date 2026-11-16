Фото: приют для содержания безнадзорных животных "Искра"

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование за зимнего амбассадора сервиса "Моспитомец". Участникам предстоит выбрать одного из 13 подопечных городских приютов, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

За звание поборются собаки и кошки из разных округов Москвы. Среди кандидатов – пес Барбоскин из приюта "Некрасовка" в ЮВАО. Он вырос там, любит продолжительные прогулки, игры и новые впечатления.

Еще один претендент – Буч из приюта "Большой" в САО. Несмотря на внешность бойцовой собаки, он отличается ласковым характером, любит забираться на руки и вставать на задние лапы, чтобы его погладили.

В числе номинантов также пес Принц Момо из приюта "Пушистый друг" в ТиНАО. Он не любит шум и суету, предпочитая спокойную обстановку.

Среди кошек представлен Лаврентий из приюта "Печатники" в ЮВАО. Желтоглазый кот отличается независимым нравом и ценит уважительное отношение, но со временем привязывается к тем, кто готов проявить терпение.

В голосовании участвует и миниатюрная Мими из приюта "Искра" в СВАО. Она застенчива, держится в стороне от других кошек, но не вступает с ними в конфликты. Питомице необходимы время для адаптации, забота и внимание.

Еще одна участница – кошка Пусик из приюта "Бирюлево" в ЮАО. Ее отличает необычный окрас с отметиной на ухе. По характеру она веселая и озорная, а будущему хозяину, как отмечают в описании, не даст заскучать.

Истории и фотографии всех 13 животных доступны в специальном разделе сервиса. По итогам голосования снимок победителя разместят в разделе "Ждут знакомства" на странице "Моспитомца", а для него также подготовят стикерпак для мессенджеров.

Все участники уже прошли социализацию и готовы к жизни в семье. Организаторы отмечают, что голосование поможет привлечь внимание к животным из приютов и повысить их шансы найти хозяев.

Ранее отдельные страницы приютов для животных с анкетами кошек и собак, которые находятся в каждом конкретном учреждении, добавили в сервис "Моспитомец". Теперь на карте отображаются разные приюты, пользователи могут выбрать конкретное место и нажать кнопку "Все питомцы приюта", чтобы увидеть его обитателей.