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В индийском штате Джаркханд полиция задержала трех человек по подозрению в ритуальном убийстве восьмилетней девочки, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Times of India.

Школьница пропала 8 ноября в деревне Чатти-Анантапур. Мать сначала пыталась найти дочь сама, но после безуспешных поисков обратилась в полицию. Через пять дней тело ребенка нашли в кустах около рисового поля, примерно в 150 метрах от дома.

О задержании предполагаемых участников преступления правоохранители сообщили на следующий день. Задержанными оказались 35-летняя тетя погибшей, 32-летняя женщина и 27-летний мужчина. После доставки в суд всех троих заключили под стражу.

По данным полиции, тетя девочки практиковала народные целительные практики и проводила оккультные обряды. По версии следствия, она решила принести племянницу в жертву в новолуние, чтобы обрести магическую силу. Во время обысков полицейские изъяли серп со следами крови, одежду и предметы, использовавшиеся для ритуалов.

Ранее сообщалось, что туристка из Великобритании могла стать жертвой колдовского ритуала в ЮАР. 71-летняя женщина по имени Лорна Максорли пропала в сентябре 2025 года: она гуляла у озера в городе Мкузе в поисках диких животных и не вернулась в отель. Журналисты выдвинули предположение, что Максорли похитили, так как местные целители верят, что зелья из конечностей белых людей приносят силу и богатство.

