Фото: AP Photo

Один из основателей Гвадалахарского наркокартеля, 80-летний Мигель Анхель Феликс Гальярдо умер в больнице мексиканской Гвадалахары. Его доставили туда из тюрьмы 13 ноября, за два дня до смерти, сообщает телеканал "360" со ссылкой на материал N+.

У наркобарона диагностировали тяжелую инфекцию легких, после чего его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позднее у него нарушилась работа дыхательной системы. Врачи провели гемодиализ, однако спасти пациента не удалось. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность.

В 1980-х годах Гальярдо вместе с Рафаэлем Каро Кинтеро и Эрнесто Фонсекой Каррильо руководил Гвадалахарским картелем. Организация занималась поставками наркотиков из Мексики в США.

После убийства агента американского Управления по борьбе с наркотиками Энрике Камарены Гальярдо объявили в международный розыск. В 1989 году его задержали мексиканские власти.

За причастность к убийству Камарены суд приговорил его к 37 годам заключения. Еще 40 лет он получил по другому делу – за незаконное хранение оружия, взяточничество и преступления, связанные с наркотиками.

Ранее в Мексике поймали одного из главарей картеля "Халиско Новое поколение" Рамона Анхеля Альвареса Айялу по прозвищу El R1, которого подозревают в причастности к резонансному убийству блогера Валерии Маркес. 23-летняя девушка погибла в мае 2025 года в салоне красоты в Сапопане. Она вела стрим в TikTok, когда в помещение ворвался вооруженный человек и застрелил ее.