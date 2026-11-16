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Правоохранительные органы Венгрии не смогли установить, кому принадлежат 1,2 миллиона долларов и 2,6 миллиона евро, обнаруженные в тайниках во время расследования уголовного дела экс-министра национального развития Миклоша Шестака, передает News.ru со ссылкой на руководителя Национального управления по возврату и защите активов (NVVH) Анну Унгер.

Ведомство по борьбе с коррупцией, созданное новыми властями Венгрии, сообщило о находке 13 ноября. Деньги прятали в разных местах страны: в лесных тайниках, хозяйственных постройках, на складах и в жилых помещениях.

Унгер отметила, что следствие не имеет данных, позволяющих подтвердить личную принадлежность наличных экс-чиновнику. Деньги изъяли в ходе следственных мероприятий по делу с фигурантом Шестаком. Однако на купюрах отсутствовали признаки, по которым можно было бы определить их владельца.

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