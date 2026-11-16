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Пентагон при министре Пите Хегсете перестал проводить еженедельные брифинги о ситуации на Украине. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на публикацию The Atlantic.

По данным издания, при предшественнике Хегсета Ллойде Остине такие встречи проходили регулярно. Теперь украинская тема в министерстве отошла на второй план. По данным украинского источника журналистов, в Пентагоне Хегсет не хотел слышать слово "Украина".

Сводки для предыдущего главы Пентагона готовила группа содействия безопасности Украины в немецком Висбадене. Американский офицер, служивший в Европе, рассказал, что теперь упоминание Киева в Пентагоне "в лучшем случае встречают усмешкой".

Тем временем новые санкции Евросоюза против России могут быть нацелены на срыв дипломатических усилий США по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

По его словам, Еврокомиссия работает над ограничениями с октября. Тем не менее среди европейских политиков постепенно растет число сторонников восстановления диалога с Россией.

