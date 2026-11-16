Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы вышли на финальный этап обновления восьми многоквартирных домов, фасады которых украшены филенками. Работы проводятся в рамках региональной программы капремонта жилого фонда, сообщили в пресс-службе столичного Фонда капитального ремонта (ФКР), передает портал мэра и правительства города.

Филенка – это декоративная рамка с заглубленным или выступающим внутренним полем, которая придает фасаду утонченность и позволяет гармонично разделить плоскость стены.

Одним из объектов программы стало восьмиэтажное здание 1958 года постройки на Комсомольском проспекте, доме 49. Для обновления специалисты ФКР разработали индивидуальный проект с использованием современных материалов.

Мастера расчистили и промыли панели, обработали участки замокания, восстановили филенки и венчающий карниз с кронштейнами. Фасаду вернули бежевый оттенок. Кроме того, в доме отремонтировали балконы, входные группы, цоколь и отмостку, установили новые водосточные трубы и привели в порядок подъезды.

Масштабные работы провели и на западе Москвы в семиэтажном здании на Большой Филевской улице, доме 21, корпусе 4. Его возвели в 1953 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма. Уличные фасады выделяются выразительным бриллиантовым рустом и керамической плиткой, а окна первого и пятого этажей оформлены наличниками с филенками.

В ходе работ специалисты расчистили, промыли и обработали антигрибковым составом стены из кирпича и керамического блока, нанесли гидрофобизирующее покрытие для защиты от осадков. Карнизы и пилястры окрасили в исторический оттенок "светло-желтая пшеница". Мастера также обновляли входные группы и балконы, ремонтировали откосы, меняли отливы и устанавливали новую систему внешнего водостока.

Ремонтные работы завершаются и в пятиэтажном здании сложной формы на Донской улице, доме 3. Его возвели до 1917 года в стиле неоклассики по индивидуальному проекту архитектора Александра Роопа.

Специалисты расчистили фасады, обработали их антигрибковыми составами, восстановили кирпичную кладку и исторический декор. Особое внимание уделили пилястрам, филенкам и венчающему карнизу. Стены оштукатурили и окрасили в исторические цвета "туманный серый" и "сигнальный белый".

Кроме того, в доме обновили балконы, входные группы и водосточную систему. Помимо того, в здании на Донской улице заменили обрешетку и кровлю на скатной крыше, утеплили чердак плитами из минеральной ваты и обработали деревянные конструкции огнебиозащитными составами. В доме также завершают прокладку новой электросети.

Ранее в Москве по программе капитального ремонта обновили более 850 домов, украшенных венчающими карнизами. Например, в 2025 году капитально отремонтировали восьмиэтажный жилой дом на 2-й улице Синичкина, 19. Здание возвели в 1959 году по индивидуальному проекту. Его фасад украшен межэтажными поясами и венчающим карнизом по всему периметру.

