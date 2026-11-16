Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропорт Внуково вернулся к обычному режиму обслуживания рейсов после временных ограничений. Прием и выпуск воздушных судов возобновили, сообщила Росавиация.

При этом в Шереметьево ограничения пока сохраняются. Авиагавань принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

Меры безопасности в обеих авиагаванях вводили на фоне атаки беспилотников на Москву.

Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении 57 БПЛА на подлете к столице с начала суток 16 ноября.