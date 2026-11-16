Финский политик Мема: закрытие границы с РФ навредит экономике Эстонии

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Решение прекратить работу пунктов пропуска на российско-эстонской границе может обернуться экономическими проблемами для Эстонии. Об этом заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X.

В качестве примера Мема привел ситуацию в восточных регионах Финляндии после закрытия границы с Россией. По его словам, там растет безработица, закрываются магазины и сокращается туристический поток. При этом жители все меньше хотят оставаться в приграничных районах.

Политик напомнил, что раньше Финляндия получала значительную экономическую выгоду от сотрудничества с Россией. Теперь же, как отметил Мема, финским властям приходится обращаться к Евросоюзу за экстренной финансовой помощью для поддержки восточных регионов страны.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил о намерении закрыть все пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря. Причиной он назвал планы российской разведки организовать диверсию против эстонской оборонной компании, однако подтверждений этим утверждениям не представил.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва намерена проверить информацию о закрытии всех пограничных переходов. По ее словам, если такие планы у эстонских властей действительно есть, то это является очередным приступом агрессивной и безудержной русофобии.