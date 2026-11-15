Специалисты Московского зоопарка спасли около 2,9 тыс летучих мышей

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка спас около 2,9 тысячи летучих мышей с 2017 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Для летучей мыши возможность летать – основа самостоятельной жизни: так она добывает пищу, находит укрытие и избегает опасности. Поэтому наша работа продолжается и после того, как вылечена травма. Мы помогаем животному восстановить силы и навыки, чтобы оно могло вернуться в естественную среду", – подчеркнула гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что за каждым возвращением животного в природу стоит цепочка добрых поступков: семья, заметившая ослабленного зверька, ветеринар, волонтер и человек, согласившийся отвезти животное к специалисту.

В центре оборудован большой уличный вольер, где спасенные животные учатся летать. В теплое время года они под наблюдением специалистов восстанавливают навыки после зимовки и переломов. Молодые летучие мыши тренируются на открытом воздухе и учатся охотиться на насекомых, которых привлекает свет ламп.

Животные поступают в Московский зоопарк из разных регионов России. Например, из Нижнего Новгорода приехал двухцветный кожан, которому специалисты проводят курс лечения. Северный кожанок Георгий поступил из Архангельской области с поврежденной кожей и клещами – врачам удалось улучшить его состояние и заживить раны.

Средиземноморского нетопыря Орлика нашли зимой на заводе в Орле в тяжелом состоянии. Местные волонтеры оказали ему первую помощь и организовали отправку в Москву. Нередко помогают и неравнодушные горожане: например, прохожие отогнали ворон, напавших на рыжую вечерницу. Серьезных травм у животного не обнаружили, оно уже готовится к зимней спячке.

Ранее в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка появились на свет четыре детеныша полоза Давида. Яйца этой редкой древесной змеи около 50 дней выдерживали в инкубаторе при температуре 25–26 градусов. В природе вид встречается на севере Китая, а свое название получил в честь французского зоолога Армана Давида, открывшего для европейской науки большую панду и оленя Давида.

