Автоцентр загорелся в Омской области на площади 2,4 тыс "квадратов"

Фото: MAX/"МЧС Омской области"

Пожар вспыхнул в автоцентре в Омской области. Огонь распространился на площади 2,4 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС РФ.

Уточняется, что пожар произошел по адресу Кировский район, улицы Семиреченская. В автоцентре горит кровля на всей площади.

На месте работают 70 человек и 21 единица техники.

Ранее склад полимерных материалов и масел загорелся на улице Туполева в Ростове-на-Дону. Площадь пожара составила 8 тысяч квадратных метров. Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка внутри здания.

Спустя время огнеборцы локализовали пожар. Им удалось не допустить распространения огня на соседние здания и строения. Превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе после пожара на складе не зафиксировали.

