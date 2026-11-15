Снаряд времен ВОВ обнаружили в СНТ в Новой Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) "Ворсино" в Новой Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Опасную находку обнаружили возле дома № 20. На место прибыли саперы и специалисты оперативных служб. Территорию вокруг снаряда оцепили.

Ранее в Можайском округе Подмосковья уничтожили 82-миллиметровую минометную мину времен ВОВ. Ее обнаружили в лесополосе между деревнями Отяково и Рыльково, примерно в километре от ближайших населенных пунктов.

Взрывотехники ликвидировали боеприпас на месте, а сотрудники пожарно-спасательной службы обеспечили взаимодействие с экстренными ведомствами. Жителей призвали не трогать подозрительные предметы, не приближаться к ним и сообщать о находках специалистам.