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Киевские власти намеренно подвергают опасности жителей прифронтовых районов, которые отказываются покидать свои дома и переезжать на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.

По его словам, украинских граждан, не желающих уезжать вслед за отступающими подразделениями, фактически исключают из числа тех, чья жизнь имеет значение, и предпринимают меры для их уничтожения. Мирошник назвал такую политику преднамеренной стратегией руководства Украины.

Действия ВСУ в отношении мирных жителей дипломат квалифицировал как военные преступления. В частности, речь идет об убийствах и покушениях на жизнь гражданских, а также о препятствовании их выезду из зоны боевых действий на территорию, которую они сами считают безопасной.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, по ее мнению, власть украинского президента Владимира Зеленского держится на страхе и терроре. В числе инструментов давления на украинцев она назвала территориальные центры комплектования, принудительную мобилизацию и действия военкомов на улицах населенных пунктов.

Захарова также сравнила происходящее на Украине с "мясорубкой", заявив, что Зеленский распространил ее на всю страну.