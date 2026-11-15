В Волгограде пассажира задержали после сообщения об угрозе захвата самолета

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В международном аэропорту Волгограда "Сталинград" задержали 42-летнего жителя Московской области после поступления информации об угрозе захвата воздушного судна, следовавшего в Москву. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в МАХ.

Мужчина находился на борту с внешними признаками опьянения. Полицейские доставили его в отдел для разбирательства, однако от медицинского освидетельствования он отказался. Кинологи обследовали самолет, но опасных предметов не обнаружили.

В отношении пассажира составили административные протоколы по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ и части 1 статьи 6.9 КоАП РФ. Суд назначил ему шесть суток административного ареста.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее самолет, следовавший из Москвы в Якутск, совершил вынужденную посадку в Сургуте из-за пьяного пассажира, который нецензурно выражался и обливал окружающих водой. Мужчина также пытался попасть в салон бизнес-класса, но его остановили бортпроводники и другие пассажиры.

После приземления дебошира задержали, а затем поместили в вытрезвитель. Лайнер продолжил рейс примерно через час.

