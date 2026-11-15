Во Франции запретили продавать пиротехнику на фоне протестов и беспорядков

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Власти Франции ввели временный запрет на продажу и использование ряда пиротехнических изделий до 27 ноября включительно. Соответствующее постановление опубликовано в официальном бюллетене республики.

Ограничение распространяется на петарды, фейерверочные ракеты, пиротехнические батареи, римские свечи и мортирные заряды. Поводом для такого решения стало использование пиротехники во время столкновений с полицией.

По данным Le Parisien, участники беспорядков запускают фейерверки в сторону правоохранителей, сотрудников образовательных учреждений и учащихся, в том числе возле лицеев и внутри них.

Накануне во Франции прошли акции протеста против роста цен и жестких действий полиции. По данным МВД страны, в демонстрациях приняли участие около 106 тысяч человек. Всего состоялось 137 акций, крупнейшая из которых прошла в Париже и собрала 24 тысячи участников.

В ходе протестов правоохранители задержали 219 человек. В Париже полиция применяла слезоточивый газ, также сообщалось о пострадавших.

Массовые протесты против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения проходят в стране с середины октября.

На прошлой неделе в демонстрациях участвовали несколько тысяч человек, в том числе представители движения "желтых жилетов", студенты и профсоюзы. Участники требовали повысить зарплаты, увеличить финансирование образования и здравоохранения, улучшить условия труда и повысить налоги для наиболее обеспеченных граждан и крупных компаний.

