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15 ноября, 11:45

Общество

Ветеран ВОВ Григорий Башкатов скончался на 100-м году жизни

Фото: MAX/"Сам ИванИваныч"

Ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный ветеринарный врач России Григорий Башкатов умер в возрасте 99 лет. О его смерти сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко в своем канале в МАХ.

Он назвал ветерана примером стойкости, жизнелюбия и бодрости духа. Ульянченко также выразил соболезнования его родным и близким.

"Память об этом мужественном и преданном своему делу и своей стране человеке навсегда останется в наших сердцах. Вечный покой и вечная память", – написал глава города.

Башкатов родился в 1927 году в городе Ананьеве Одесской области. На военную службу его призвали в 1944 году. Он участвовал в войне с Японией в составе Забайкальского фронта.

После демобилизации Башкатов окончил институт и работал главным ветеринарным врачом. В 1986 году он возглавил научно-исследовательскую ветеринарную станцию Академии сельскохозяйственных наук РСФСР и руководил ею до выхода на пенсию.

Башкатов был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За отвагу" и "За победу над Японией". 19 сентября ветерану передали персональное поздравление с днем рождения от Владимира Путина.

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