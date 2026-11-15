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15 ноября, 11:43

Город

Портал "Наш город" поможет устранить неисправности на детских площадках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи могут сообщить о недочетах в содержании детских площадок через портал "Наш город". С начала 2026 года через него было решено свыше 42 тысяч вопросов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Всего за время работы сервиса горожане добились устранения более 374 тысяч подобных недочетов. Благодаря заявкам москвичей в этом году отремонтировали качели во дворах на Смирновской улице (дом 9), улице Крылатские Холмы (дом 5, строение 3), Севастопольском проспекте (дом 19, корпус 2), а также в парке "Дубки". На детских площадках в парке "Долина реки Химки" установили недостающие зацепы для лазанья, а в ландшафтном парке "Южное Бутово" восстановили резиновое покрытие.

Пользователи могут сообщить о сломанных качелях и игровых комплексах, поврежденном покрытии, посторонних надписях и объявлениях. Также горожане вправе обратить внимание на отсутствие правил эксплуатации на информационных щитах.

Оставить заявку можно в любое удобное время на сайте gorod.mos.ru или через мобильное приложение портала. Для этого нужно выбрать тему "Некачественное содержание детской площадки" и соответствующий объект: двор, парк или учреждение. После авторизации с помощью Mos ID необходимо нажать кнопку "Сообщить о проблеме" и следовать инструкциям.

В течение 24 часов модератор рассмотрит обращение и направит его ответственному исполнителю. После устранения неисправностей пользователь получит уведомление в приложении и письмо на электронную почту. Если недочет был обнаружен во дворе, подтвердить или опровергнуть факт устранения можно в течение 5 календарных дней, если в парке или на территории учреждения - в течение 10 календарных дней.

Ранее порталу "Наш город" исполнилось 15 лет. На сайте и в приложении доступно свыше 200 тем, по которым можно отправить заявку в любое время. Ежедневно специалисты рассматривают 10 тысяч сообщений пользователей. Для удобства горожан сервис регулярно обновляют. В этом году внедрили нейросеть для определения категории заявки по фотографии.

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