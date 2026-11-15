Минобороны РФ сообщило об уничтожении 533 украинских БПЛА за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 533 украинских беспилотника над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны уничтожили в период с 20:00 14 ноября до 08:00 15 ноября. Беспилотники самолетного типа перехватили над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

Также дроны сбили над Татарстаном, Краснодарским краем, Ульяновской, Тульской, Саратовской, Ростовской, Липецкой, Курской, Волгоградской, Воронежской, Брянской, Белгородской и Астраханской областями.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о гибели инженера электроподстанции и ранении еще четырех человек при атаке на Таганрог. Обломки беспилотников повредили автомобили на трассе Р-280 и территории АЗС, а также мост в Неклиновском районе, движение по которому временно перекрыли.

Кроме того, в Таганроге получили повреждения две электроподстанции. Всего за ночь в Ростовской области нейтрализовали около 50 беспилотников.