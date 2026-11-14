ТАСС: житель Махачкалы задержан после убийства спортсмена Давудова

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Силовики задержали 23-летнего жителя Махачкалы по подозрению в убийстве призера чемпионата России по самбо Вацилова Давудова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры Дагестана.

По словам собеседника СМИ, задержание прошло после трагедии в одном из банкетных залов города. В окружении спортсмена уточнили, что, предварительно, стрельба стала следствием конфликта.

Ранее сообщалось, что призер чемпионата России по самбо погиб после огнестрельного ранения. Инцидент произошел в одном из банкетных залов Махачкалы, указывали журналисты. Сначала местный житель выстрелил в Давудова. После этого пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.

До этого на западе Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который в состоянии опьянения устроил стрельбу в квартире. Задержанный угрожал своей супруге ружьем и выстрелил в потолок кухни. Для разбирательства его доставили в отдел полиции.

