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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила Североатлантический альянс с больным зубом. По ее словам, НАТО угнетает иммунитет Европы и всего мира, оттягивая на себя огромные ресурсы реагирования. Об этом она сказала в беседе с ТАСС.

Так дипломат прокомментировала слова канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил, что обсуждать архитектуру безопасности с Россией не нужно, поскольку такая архитектура уже существует в виде НАТО.

Ранее СМИ писали, что НАТО пересматривает подход к обороне и обсуждает возможность нанесения ударов вглубь территории России в случае военного конфликта с Москвой. В статье отмечается, что конфликты на Украине и на Ближнем Востоке заставляют Альянс отказаться от прежней сдержанности.

Новая оборонная концепция подразумевает атаки не только по войскам, которые могут пересечь границы стран НАТО, но и по тыловым военным базам, складам снабжения и оборонным предприятиям. Такие удары планируется сделать практически автоматическими при начале войны.

