Маск заявил, что отставка Хуанга приведет к срыву ряда важнейших сделок Nvidia

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Уход Дженсена Хуанга с поста генерального директора Nvidia может привести к срыву ряда ключевых сделок компании. Об этом предупредил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.

По его словам, Хуанг блестяще выстроил цепочку поставок, однако многие договоренности держались на личных рукопожатиях, а не на письменных контрактах. Без него как минимум часть этих критически важных сделок окажется под угрозой.

Ранее Маск сообщил, что готовит петицию с требованием вернуть Хуанга на должность главы Nvidia, и собирается ее подписать.

До этого сообщалось, что совет директоров Nvidia начал расследование против Хуанга из-за сообщений в СМИ о том, что гендиректор компании мог попасть под влияние китайской разведки. При этом в МИД КНР отреагировали на публикации, назвав обвинения безосновательными. В итоге Хуанг подал в отставку.

