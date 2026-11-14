Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 14:47

Транспорт

Более 40 навигационных указателей обновили на станциях метро Москвы

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Более 40 навигационных указателей обновили на станциях трех линий Московского метрополитена. Особое внимание специалисты уделили Красной площади и Кремлю, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, на указателях у входов в подуличные переходы рядом с названиями станций добавили информацию о направлении к Красной площади. Новую пиктограмму выделили красным цветом и сделали ее более заметной.

Также специалисты создали новую пиктограмму с изображением Спасской башни Московского Кремля. Ее также сделали в красном цвете. Пиктограмма появилась на указателях Сокольнической, Замоскворецкой и Арбатско-Покровской линий.

Вместе с тем на указателях сохранили сведения о других популярных местах Москвы. Пассажиры могут увидеть направления к театрам, музеям, улицам и другим объектам.

Ранее Сергей Собянин осмотрел площадку строительства станции "Луганская" Бирюлевской линии метро и рассказал, что первый участок новой линии планируют завершить в 2028 году, а второй – в 2029 году. Строительство Бирюлевской линии разделили на два этапа. Первый пройдет от "ЗИЛ" до "Печатников", второй – от "Печатников" до "Бирюлева Западного".

Собянин: завершили проходку левого тоннеля от станции "ЗИЛ" до "Острова мечты"

Читайте также


транспортгород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика