Более 40 навигационных указателей обновили на станциях метро Москвы

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Более 40 навигационных указателей обновили на станциях трех линий Московского метрополитена. Особое внимание специалисты уделили Красной площади и Кремлю, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, на указателях у входов в подуличные переходы рядом с названиями станций добавили информацию о направлении к Красной площади. Новую пиктограмму выделили красным цветом и сделали ее более заметной.

Также специалисты создали новую пиктограмму с изображением Спасской башни Московского Кремля. Ее также сделали в красном цвете. Пиктограмма появилась на указателях Сокольнической, Замоскворецкой и Арбатско-Покровской линий.

Вместе с тем на указателях сохранили сведения о других популярных местах Москвы. Пассажиры могут увидеть направления к театрам, музеям, улицам и другим объектам.

Ранее Сергей Собянин осмотрел площадку строительства станции "Луганская" Бирюлевской линии метро и рассказал, что первый участок новой линии планируют завершить в 2028 году, а второй – в 2029 году. Строительство Бирюлевской линии разделили на два этапа. Первый пройдет от "ЗИЛ" до "Печатников", второй – от "Печатников" до "Бирюлева Западного".

