Ушаков назвал Дарчиева одним из лучших российских специалистов по США

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Александр Дарчиев был одним из лучших российских специалистов по США. Об этом помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил на похоронах российского посла.

"Прекрасный человек и, конечно, профессионал высочайшей пробы. Работал спокойно, уверенно, не выпячивался, но очень и очень качественно. Очень", – сказал политик.

Он добавил, что Дарчиев был его близким другом, и ему трудно говорить об этом.

Церемония прощания с Дарчиевым проходит в траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ в Москве. Проститься с послом пришли его коллеги по МИД, представители дипломатического корпуса и руководства ведомства, а также преподаватели и ветераны дипломатической службы.

Дарчиев скончался 11 ноября в возрасте 66 лет. Причиной смерти стало хроническое заболевание.

Дипломатическую службу Дарчиев начал в 1992 году. До 1997-го он работал в департаменте Северной Америки МИД РФ. С 1997 по 2002 год находился в должности советника посольства РФ в США, а в 2003–2005 годах был замдиректора департамента Северной Америки российского внешнеполитического ведомства.

В 2005 году Дарчиев вновь вернулся на работу в посольство России в США, где до 2010-го занимал пост советника-посланника. В том же году его назначили директором департамента Северной Америки МИД РФ. Эту должность он занимал до 2014 года.

До 2021 года Дарчиев представлял РФ в Канаде в качестве посла, а позднее вновь возглавил департамент Северной Америки МИД РФ. В прошлом году дипломат перешел на должность директора департамента Северной Атлантики, а потом был назначен послом России в Соединенных Штатах.