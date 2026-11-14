14 ноября, 11:34Транспорт
Первый прямой рейс на остров Фукуок вылетел из Шереметьево
Фото: depositphotos/Chalabala
Прямые рейсы по маршруту Москва – Фукуок открылись 14 ноября. Один из них вылетел из Шерметьево, сообщила пресс-служба столичного аэропорта.
Первый рейс отправился со 100% загрузкой.
"Фукуок – один из самых известных курортов Вьетнама, где путешественников ждут тeплое море, белоснежные пляжи и тропическая природа. Для Sun PhuQuoc Airways этот маршрут стал первым выходом на российский рынок, первым европейским направлением и одним из самых протяжeнных в маршрутной сети", – говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю в течение всего зимнего сезона 2026/27 года. В 2027 году рассматривается возможность увеличить частоту полeтов до шести раз в неделю.
Полeты выполняются на Airbus A330 вместимостью 247 пассажиров. Время в пути из Шереметьево на Фукуок составляет 9 часов 45 минут, обратный перелeт занимает 10 часов 55 минут.
Ранее Россия предложила Индии увеличить число прямых авиарейсов до 71 в неделю. В частности, авиакомпании "Сибирские авиалинии" и "Уральские авиалинии" активно прорабатывают возможность запуска регулярных рейсов в Дели из Новосибирска и Екатеринбурга.