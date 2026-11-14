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14 ноября, 09:00

Политика

В МИД назвали востребованной возможную встречу лидеров РФ, КНР и США на саммите АТЭС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Возможная встреча Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае была бы логичной и востребованной. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Дипломат отметил, что лидеры РФ, КНР и США не раз подтверждали симпатии и уважение друг к другу, а также желание встречаться и договариваться. При этом собеседник агентства добавил, что необходимо запастись терпением и дождаться официальных заявлений.

Саммит стран АТЭС пройдет с 18 по 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Однако окончательного решения о проведении контактов Путина, Си и Трампа на полях форума еще нет. Тем не менее глава Белого дома допускает встречу и планирует обсудить ядерное оружие.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, возможный разговор Путина, Си и Трампа на полях форума будет интересным и привлечет внимание всего мира.

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