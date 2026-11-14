Пожар произошел в ангаре в подмосковных Мытищах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар произошел в одноэтажном ангаре на Заречной улице в подмосковных Мытищах. Площадь возгорания достигла 2 850 квадратных метров, сообщила пресс-служба главка МЧС России по Московской области.

Ангар расположен напротив дома № 3 по Заречной улице. Строение металлическое, одноэтажное, размерами 30 на 80 метров. К тушению пожара привлекли 44 человека и 15 единиц техники.

Спустя время пожарные локализовали возгорание и ликвидировали открытое горение. Информация о пострадавших не поступала. В ведомстве уточнили, что горел ангар встроенного административно-бытового комплекса по всей площади и рядом стоящие автомобили. Причины случившегося выясняются.

Ранее пожар вспыхнул на складе горюче-смазочных материалов в деревне Кузяево Раменского округа. Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка, также огонь повредил несколько машин. Позднее возгорание удалось ликвидировать.