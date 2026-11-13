Агентство "Москва": женщина пострадала при взрыве в отеле Four Seasons в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Женщина получила ожоги при взрыве газового баллона на кухне отеля Four Seasons в центре Москвы. Об этом сообщил Агентству "Москва" осведомленный источник.

По предварительным данным, баллон разгерметизировался во время приготовления пищи. Инцидент произошел в гостинице на улице Охотный Ряд, дом 2. Пострадавшую 1981 года рождения доставили в больницу.

Раннее в токарном цехе артели "Прогресс" в Якутии погибли двое мужчин 53 и 46 лет. Еще один 44-летний мужчина получил травмы.

По предварительным данным, причиной возгорания стала разгерметизация газового баллона. Прочие обстоятельства случившегося устанавливаются.