Александр Ревва вступился за Филиппа Киркорова после концерта в Тюмени

Фото: Legion-Media.com/ТАСС/Сергей Булкин

Певец Александр Ревва встал на защиту Филиппа Киркорова после скандального концерта в Тюмени. Своим мнением артист поделился на премии "Звезды хайпа", передает "Звездач".

Исполнитель назвал очень странной ситуацию, когда люди ждут, пока любимый артист споткнется. Также он призвал любить артистов, поскольку они являются "лекарями душ".

"Не выйти? Люди ждали. Филипп вышел, пожертвовал своим состоянием. Входите в ситуацию, в положение артиста", – поделился он.

Певец также отметил, что зрители часто ждут от кумиров слишком многого, а затем разочаровываются.

"Ну да, они увидели артиста не в очень здравом состоянии. Получайте то, что получаете", – заключил Ревва.

Концерт Киркорова состоялся 9 ноября. После выступления в соцсетях начали появляться сообщения о том, что состояние артиста разочаровало зрителей. Некоторые пользователи допустили, что он мог быть нетрезв.

Сам исполнитель заявил, что прошедший концерт стал для него одним из наиболее трудных в карьере. Певец также признался, что каждый номер давался непросто. По его словам, он вышел на сцену с высокой температурой.

Артиста поддержала певица Лариса Долина. По ее мнению, Киркорова не за что хейтить, так как выступление он отменять не стал и вышел на сцену.

Адвокат Сергей Жорин, в свою очередь, подчеркнул, что зрители, которые остались недовольны выступлением Киркорова, могут вернуть деньги за билеты. Он также указал, что плохое самочувствие исполнителя не освобождает организаторов концерта от обязанности предоставлять зрителям качественную услугу.