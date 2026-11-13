В Новосибирской области будут судить подростков по делу о госизмене

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Трех жителей Новосибирской области в возрасте от 15 до 18 лет будут судить после поджога релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По данным следствия, в декабре 2025 года один из злоумышленников получил задание от куратора в мессенджере. Ему предложили 35 тысяч рублей за поджог объекта железнодорожной инфраструктуры. Он подготовился к совершению преступления с помощью полученных инструкций и предложил несовершеннолетним друзьям помочь ему.

Подростки попытались поджечь релейный шкаф, обеспечивающий безопасность движения поездов. Пламя самостоятельно потухло, однако оборудование оказалось повреждено. После предоставленного куратору видеоотчета нарушители получили деньги, но были задержаны сотрудниками транспортной полиции и УФСБ.

В зависимости от роли каждого обвиняемые проходят по статьям о прохождении обучения для совершения диверсий, содействии диверсионной деятельности, государственной измене и покушении на диверсию. Расследование уголовного дела завершено.

Кроме того, следователи продолжают расследование в отношении еще неустановленного фигуранта, склонившего молодых людей к совершению особо тяжкого преступления. Его действия квалифицированы по статье о содействии диверсионной деятельности.

Ранее житель Омска получил 12 лет лишения свободы после поджога полицейского автомобиля по указанию кураторов. Он признан виновным в совершении теракта.

Злоумышленники вынудили его взять кредит и перевести средства на "безопасный счет". После этого они заявили, что деньги были направлены на финансирование террористической организации, а, чтобы мужчина избежал наказания, ему предложили совершить поджог.

