Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 12:13

Происшествия

В Новосибирской области будут судить подростков по делу о госизмене

Фото: sledcom.ru

Трех жителей Новосибирской области в возрасте от 15 до 18 лет будут судить после поджога релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По данным следствия, в декабре 2025 года один из злоумышленников получил задание от куратора в мессенджере. Ему предложили 35 тысяч рублей за поджог объекта железнодорожной инфраструктуры. Он подготовился к совершению преступления с помощью полученных инструкций и предложил несовершеннолетним друзьям помочь ему.

Подростки попытались поджечь релейный шкаф, обеспечивающий безопасность движения поездов. Пламя самостоятельно потухло, однако оборудование оказалось повреждено. После предоставленного куратору видеоотчета нарушители получили деньги, но были задержаны сотрудниками транспортной полиции и УФСБ.

В зависимости от роли каждого обвиняемые проходят по статьям о прохождении обучения для совершения диверсий, содействии диверсионной деятельности, государственной измене и покушении на диверсию. Расследование уголовного дела завершено.

Кроме того, следователи продолжают расследование в отношении еще неустановленного фигуранта, склонившего молодых людей к совершению особо тяжкого преступления. Его действия квалифицированы по статье о содействии диверсионной деятельности.

Ранее житель Омска получил 12 лет лишения свободы после поджога полицейского автомобиля по указанию кураторов. Он признан виновным в совершении теракта.

Злоумышленники вынудили его взять кредит и перевести средства на "безопасный счет". После этого они заявили, что деньги были направлены на финансирование террористической организации, а, чтобы мужчина избежал наказания, ему предложили совершить поджог.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика