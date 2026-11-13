Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 12:06

Происшествия

Летевший в Бишкек россиянин пытался нелегально провезти 136 млн рублей

Фото: MAX/"ФТС России"

Гражданин России пытался вывезти 136 миллионов рублей в Узбекистан, но был остановлен таможенниками в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) в своем канале в мессенджере MAX.

Россиянин сдал чемодан в багаж на стойке регистрации, после чего проследовал в зону вылета с еще одной сумкой. Однако при досмотре багажа сотрудники ФТС нашли в чемодане 108 перетянутых резинками пачек с банкнотами номиналом 5 тысяч рублей на общую сумму 129 миллионов. Еще 7 миллионов рублей находились у мужчины в ручной клади.

"Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ ("Несоблюдение запретов и ограничений"). По решению суда денежные средства, превышающие разрешенную для вывоза сумму, конфискованы", – говорится в заявлении ведомства.

Давать объяснения о происхождении средств россиянин отказался. В ФТС напомнили, что для физических лиц установлен лимит на вывоз наличных в страны Евразийского экономического союза, Азербайджан, Таджикистан, а также в Узбекистан в размере 1 миллиона рублей.

Ранее сотрудники таможни в аэропорту Читы остановили двух иностранных граждан, пытавшихся вылететь в Пекин с незадекларированными золотыми цепями общей стоимостью 5,7 миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела о контрабанде стратегически важных товаров. Санкция предусматривает штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Читайте также


происшествия

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика