Летевший в Бишкек россиянин пытался нелегально провезти 136 млн рублей

Фото: MAX/"ФТС России"

Гражданин России пытался вывезти 136 миллионов рублей в Узбекистан, но был остановлен таможенниками в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) в своем канале в мессенджере MAX.

Россиянин сдал чемодан в багаж на стойке регистрации, после чего проследовал в зону вылета с еще одной сумкой. Однако при досмотре багажа сотрудники ФТС нашли в чемодане 108 перетянутых резинками пачек с банкнотами номиналом 5 тысяч рублей на общую сумму 129 миллионов. Еще 7 миллионов рублей находились у мужчины в ручной клади.

"Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ ("Несоблюдение запретов и ограничений"). По решению суда денежные средства, превышающие разрешенную для вывоза сумму, конфискованы", – говорится в заявлении ведомства.

Давать объяснения о происхождении средств россиянин отказался. В ФТС напомнили, что для физических лиц установлен лимит на вывоз наличных в страны Евразийского экономического союза, Азербайджан, Таджикистан, а также в Узбекистан в размере 1 миллиона рублей.

Ранее сотрудники таможни в аэропорту Читы остановили двух иностранных граждан, пытавшихся вылететь в Пекин с незадекларированными золотыми цепями общей стоимостью 5,7 миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела о контрабанде стратегически важных товаров. Санкция предусматривает штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.