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13 ноября, 11:14

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Page Six: актера Рассела Брэнда могут перевести в тюрьму с особо опасными преступниками

Актера Рассела Брэнда могут перевести в тюрьму с особо опасными преступниками Британии

Фото: ТАСС/EPA/ANDY RAIN

Бывшего супруга певицы Кэти Перри, актера и комика Рассела Брэнда могут перевести в тюрьму, где содержатся особо опасные преступники Великобритании. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источники.

Речь идет об учреждении Уэйкфилд. Эта тюрьма также известна как "Особняк монстров". Комика могут отправить туда в ближайшие несколько дней или недель. По данным СМИ, находиться Брэнду там будет "невероятно тяжело".

При этом другие источники, напротив, заявили, что осужденному там будет безопаснее, поскольку персонал там "лучше оснащен".

В 2025 году Брэнду предъявили обвинения в совершении насильственных действий, "непристойном посягательстве", "оральном изнасиловании" и двух случаях "посягательства сексуального характера" в отношении четырех женщин в период с 1999 по 2005 год. Позже добавились и новые обвинения.

Однако сам Брэнд вину не признавал, при этом рассказывая, что в 30-летнем возрасте вступал в половую связь с 16-летними девушками. Однако он уточнял, что это происходило в Европе и Великобритании, где они уже достигли возраста согласия.

В итоге Королевский суд Саутварка в Лондоне приговорил Брэнда к 10,5 года тюрьмы. Актер должен отсидеть не менее двух третей назначенного срока.

После оглашения приговора Брэнда лишили доступа к страницам в социальных сетях, принадлежащих компании Meta (признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Оказались заблокированы все аккаунты актера. На одной из его страниц более чем с 6,5 тысячи публикаций было подписано свыше 5 миллионов человек.

Сам Брэнд выложил в личный блог скриншот уведомления от компании, в котором сказано, что его страница была заблокирована из-за несоблюдения правил платформы. В ироничном комментарии он отметил, что, судя по формулировке, "Рассела Брэнда будто никогда и не существовало".

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